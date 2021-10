Tendance Live 2013 : Découvrez Ocean Drive

Qui chante ? Gilles Luka et Solenn-Océane.

Leur style ? Des rythmes entrainants, un son mélangé de pop, de house et de dubstep.

Ocean Drive a pris son véritable envol en 2009 peu de temps après la sortie du single "Some People" remixé par DJ Oriska, qui se retrouve rapidement dans le top 10 des ventes de singles dans l'Hexagone.

Puis c'est au tour de "Without You (Perdue sans toi)", "Because" et "With the Sunshine (Tellement loin)" de connaître un grand succès dans les charts.

En 2012, le groupe sort "Whatever" et plus récemment "Revolution", un titre qui fait office de générique de l'émission Star Academy. Aujourd'hui ils continuent de nous ambiancer avec le morceau "S.O.S" aux sonorités plus "pop".

Ocean Drive est actuellement en déplacement dans toute la France dans le cadre de leur tournée "Revolution Tour 2013", ils vont poser leur valise le temps d'une soirée lors du Tendance Live 2013 le vendredi 24 mai sur l'esplanade Mondeville 2.