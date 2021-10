Boulevard des Airs au Tendance Live à Mondeville

Depuis leur découverte sur Tendance Ouest il y'a 2 ans les 8 membres de Boulevard des Airs enchainement les succès, un premier album disque d'or, une nomination comme « Révélation Scène » aux Victoires de la Musique, une tournée de plus de 100 dates en France, en Suisse, en Espagne ou encore au Québec, la première-partie de la dernière tournée de Tryo.



Aujourd'hui Boulevard des Airs revient avec un nouvel album qui voyage entre rock, salsa et sonorités électro pour la musique et qui parle de la société, d'amour et de délires.



« Bla, Bla » ce nouveau single est à retrouver régulièrement sur Tendance Ouest et Boulevard des Airs sur scène c'est vendredi 24 mai sur l'esplanade de Mondeville 2 juste avant Axel Bauer.