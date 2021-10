Sorties CD : Will I Am et I Am (sans Will)

"#willpower" de Will I Am



4e album solo. Disponible depuis ce lundi 22 avril en édition simple à partir de 15,10€ et en édition deluxe (double CD avec 3 titres bonus) à 16,99€.

"Les Arts Martiens" de I AM



Disponible depuis lundi 22 avril en édition simple à partir de 13,99€ et en édition limitée (CD bonus en version instrumentale) à partir de 15,99€.

Pour en apprendre plus sur les artistes, écoutez Laure en cliquant sur le lecteur :