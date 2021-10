Economie : 2012 pas fameuse, 2013 pas glorieuse

La Chambre de commerce et d'industrie Cherbourg-Cotentin a présenté le bilan économique de l'année 2012, jeudi 18 avril. La conjoncture économique se dégrade, et quatre secteurs sont particulièrement touchés.

Plus de chômeurs, moins de création d'entreprises

D'abord, et ce n'est pas une surprise, l'emploi : moins 212 postes perdus l'an dernier contre 560 nouveaux demandeurs d'emploi inscrits, soit 4,8 % de demandeurs en plus sur la zone d'emploi de Cherbourg. Cependant le repli du Cotentin reste toujours plus faible que la moyenne nationale.

La création d'entreprises a elle aussi diminué : seulement 370 en 2012 contre 400 les années précédentes.

Dans le secteur du BTP on fait grise mine, avec 16% de commandes et de mises en chantier en moins.

Enfin le commerce, et particulièrement l'hôtellerie, subit de plein fouet les caprices de la météo... Heureusement, l'été 2012 permet de limiter les dégâts, avec la Solitaire du Figaro et une Cité de la Mer aux couleurs du Titanic.

2013 : l'espoir des éoliennes

Autre bonne nouvelle, celle de la balance commerciale. Elle reste positive, grâce aux produits laitiers ou alimentaires. Le 3e produit phare du Cotentin, le matériel électrique, a cependant rencontré une forte baisse en matière d'export.

Du côté du port, on respire un peu aussi : le tonnage n'avait pas été en hausse depuis 2006, c'est chose faite en 2012 ! Et puis il y a le bond en avant de l'aéroport de Maupertus : 57 % de passagers en plus.

Les perspectives 2013 s'annoncent encore moins glorieuses que 2012. Même si les grosses entreprises du nord-Cotentin lui permettent toujours de rester au-dessus des moyennes régionales. La construction des éoliennes à Cherbourg est aussi un espoir économique.