Le doux jazz d'Erin Kann au Cargö

Originaire de Basse-Normandie, Erin Kann embrasse une carrière de maquettiste en architecture à Monaco avant de rentrer en Normandie pour fonder une agence de communication et devenir directrice artistique à plein temps. A 29 ans, elle prend des cours de technique vocale et suit des stages de jazz. En 2001, elle entre au conservatoire de Caen département jazz puis en 2005 est sélectionnée pour participer au festival jazz sous les pommiers catégorie amateurs. Un CD 4 titres nait en 2008 mais c'est en 2009 que l'album Paint the world voit le jour. Le jazz d'Erin Kann est doux, sur cet album, les 13 compositions s'écoutent comme l'on savoure une friandise. Bercée depuis son plus jeune âge dans la musique par son père clarinettiste, Erin Kann chante parce que créer, c'est exister. Artiste complète qui mélange les genres, elle sera en concert samedi 13 mars au Cargö, cours Caffarelli, à 21h. 8€. Renseignements, tél. : 02 31 86 79 31.



