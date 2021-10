L'appli de la semaine : Le plus dur jeu jamais créé... 2!

"Bonjour, voilà probablement le jeu le plus dur auquel vous ayez jamais joué !" Voilà le message qui vous accueille lorsque vous commencez l'appli de la semaine ! Il faut dire tout est dit dans le titre "le plus dur jeu jamais créé 2".

De nombreux niveaux avec des mini jeux différents vous défieront sur votre téléphone. Selon votre habileté à les résoudre, vous serez notés de F à A, avec la note S pour les plus forts d'entre vous. Il paraît que seuls 38% des joueurs arrivent à obtenir 4 S minimum sur les 6 jeux que compose le volet facile. Mais c'est la condition sine qua none pour poursuivre l'aventure, et accéder aux niveaux suivants.

Parmi ces jeux, ce sont vos réflexes et vos capacités d'observation qui vous seront indispensables. Chatouillez un pied qui bouge le plus vite possible, faites grimper un garçon aux toilettes le plus vite possible en comptant le nombre de marches ou jouez aux glaciers et faites le nombre parfait de boules de glace le plus rapidement possible. Ce n'est pas si simple mais c'est assez addictif pour nous faire améliorer notre score à chaque fois.

Une connexion Facebook est possible pour comparer nos scores à ceux de nos amis.

C'est gratuit et c'est sur Google play et sur l'appstore