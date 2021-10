Cherbourg : travail dissimulé sur le chantier des Eléis

Le nouveau centre commercial Les Eléis devrait ouvrir le 2 mai. Les inspecteurs de l'Urssaf et la police aux frontières ont donc effectué une descente sur le chantier, les 3 et 9 avril derniers. Ils ont contrôlé la situation de 65 salariés, employés par des entreprises de plomberie, peinture ou d'agencement dans les boutiques. Bilan : 4 entreprises ont été épinglées pour travail illégal.

Huit salariés non déclarés

L'Urssaf a constaté que huit salariés n'étaient pas déclarés. Parmi eux cinq n'ont pas de titre de travail. Cela peut être dangereux en cas d'accident du travail, car les salariés non déclarés n'ont de ce fait aucune couverture sociale. L'Urssaf souligne aussi qu'il s'agit de concurrence déloyale envers les entreprises régularisées, qui payent les charges.

3 ans de prison et 45 000 euros d'amende

Autres infractions constatées : trois salariés ont présenté des faux documents pour travailler sur le territoire français. L'un d'eux a même usurpé une identité.

L'Urssaf précise que ce ne sont pas les premières infractions constatées sur le chantier des Eléis en matière de travail illégal. Elle transmettra les procès verbaux au procureur de la République.



Les quatre entrepreneurs mis en cause risquent 3 ans de prison et 45.000 euros d'amende en cas de procédure pénale, et l'annulation des allégements de charges au civil.