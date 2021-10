Cli au Japon - 17 milliards pour les victimes de Fukushima

La délégation de la Manche, en visite au Japon pour cette semaine, a rencontré ce mardi 16 avril (décalage horaire oblige), à Tokyo, des représentants de la compagnie d'électricité Tepco. l'opérateur de la centrale de Fukushima.

17 milliards d'euros pour les sinistrés

L'objet de la rencontre : les indemnités reversées aux victimes de la catastrophe nucléaire qui a suivi le tsunami, en mars 2011. "17 milliards d'euros ont été versés à un peu plus de 5 millions de Japonais sinistrés, fin mars 2013" ont précisé les représentants de la compagnie.

Des cancers de la thyroïde plus nombreux

La Cli de la Manche a aussi rencontré l'association Chikurin-sha, un centre de contrôle citoyen de la radioactivité. C'est l'équivalent japonais de l'association manchoise l'Acro, qui analyse les taux de radioactivité auprès des populations. "Sur les 38 000 contrôles effectués sur des enfants après la catastrophe, nous avons trouvé 7 cas de cancers de la thyroïde. C'est supérieur à la moyenne mais ce chiffre n'est pas une preuve scientifique, il faudrait plus d'analyses et plus de temps".

Ecoutez Léonard Lièvre, envoyé spécial de la Manche Libre au Japon, en direct sur Tendance Ouest :