Bonnes tables rouennaises : le Bistrot Gourmet

L'atout principal de cet établissement réside dans sa carte qui fait mouche. Une pointe d'originalité sous une belle sélection de valeurs sûres, le tout à des prix raisonnables. C'est l'idéal, par exemple, pour un repas du midi durant lequel on souhaite se faire un peu plaisir.

Croustillant de camembert

Si le restaurant s'adresse également aux plus exigeants, avec des menus Découverte (21,90 €) ou Gourmet (28,90 €) plus élaborés, deux formules réservées au midi de semaine offrent un bel avant-goût : entrée-plat ou plat-dessert à 12,90 € et entrée-plat-dessert à 16,90 €.

J'ai ainsi découvert un superbe croustillant de camembert et ses dés de poire. Une entrée en matière réussie. Service rapide et agréable. En plat, le roulé de dinde au curry et au lait de coco, accompagné d'une purée maison, a confirmé le premier aperçu. Les lasagnes d'aubergine avec leur jambon cru sont également à recommander. En dessert, verrine de mangue et fromage blanc au miel ont conclu le repas. Le Bistrot gourmet mérite d'être connu.

Pratique. 90 bvd de l'Yser, à Rouen. Tél. 09 53 84 88 04. Ouvert tous les jours sauf dimanche. Internet : lebistrotgourmet.free.fr