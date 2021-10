A Caen, le renouveau des jardins familiaux

Comme lui, 450 personnes cultivent à Caen ou dans l'agglomération une parcelle de terrain, parfois à plusieurs kilomètres de leur domicile: un jardin familial, appelé autrefois jardin ouvrier. "Je m'y rends chaque jour depuis cinq ans. Il y a toujours quelque chose à faire", précise Alain Delacotte. Pommes de terre, salades, courgettes... Grâce à sa production, ce Caennais fait de belles économies sur sa facture alimentaire. "Mais surtout, je sais ce que je mange", poursuit-il.

René Levavasseur entretient lui aussi un jardin au Chemin-Vert. "J'y passe un minimum de sept à huit heures par semaine", estime-t-il. "Il y a une excellente ambiance. Ici, il n'y a pas de haies entre les jardins, tout le monde s'entraide".

Une exigence : cultiver !

Cette ambiance, on la ressent aussi à quelques pas de là, au Calvaire St-Pierre, et dans les quatre autres jardins collectifs de Caen et Cormelles-le-Royal. Partout, la liste d'attente est longue pour obtenir un lopin de terre. "Plus de cent personnes sont inscrites", indique René Levavasseur. "Le minimum d'attente est d'un an. Pour la rive gauche, très demandée, c'est beaucoup plus long". Planter, biner, cercler...

Christian Latté, l'actuel président de l'Association des jardins familiaux, consacre aussi depuis trente ans une grande partie de son temps au jardinage : "C'est un attachement à la terre. Mais attention, l'association ne propose pas une location, c'est une mise à disposition. La seule exigence requise : cultiver ! La première année est d'ailleurs une année de probation pour le jardinier".



"Ici, tout pousse"

A 81 ans, Léon Bonnet n'est pas non plus un débutant. Il a fière allure au milieu de sa parcelle des Jardins de l'Odon, sur les arrières du Zénith. Le temps froid de ce mois d'avril ne l'arrête pas. "Quand il n'y a personne ici, je suis là !", assure-t-il. Fruits, légumes, fleurs... Ici, à proximité du centre-ville, tout ou presque pousse. "Ce poirier, je viens de le planter. Ce cerisier-là est plus vieux. Il donne généreusement", désigne-t-il. "Et la nuit, ce petit nain surveille mon jardin", s'esclaffe-t-il.

Le plus ancien des jardins est celui de Cormelles-le-Royal, dont le terrain appartient à la Ville de Caen. Il accueille 245 jardiniers, mais sa superficie apparaît démesurée. "Une réflexion est menée sur son aménagement", indique Jean Notari, maire-adjoint caennais chargé des espaces verts. "Il est un peu grand", reconnaît aussi Jean-Marie Guillemin, maire-adjoint de Cormelles. L'Association des jardins familiaux a d'ailleurs décidé de ne plus renouveler à terme les adhésions. Des parcelles devraient disparaître pour rendre au jardin une taille humaine. Au profit du terrain Lesomptier, situé à proximité de la rue du Pot d'Étain à Caen.

Le site deviendrait mitoyen d'un "jardin partagé". Une façon de cultiver à plusieurs qui devient très tendance.

Repères

A Caen Les quartiers du Chemin-Vert, de Beaulieu, du Calvaire Saint-Pierre et de la Grâce-de-Dieu sont dotés d'un jardin familial. Derrière le Zénith se trouve aussi les Jardins de l'Odon.

A Cormelles Le plus ancien et le plus grand des jardins familiaux est celui de Cormelles-le-Royal. Il a vu le jour dans les années 50 et compte 245 parcelles.

S'informer Pour tout renseignement, permanence le mercredi de 9h30 à 11h au chalet d'accueil du Chemin-Vert, rue Robert Castel à Caen. Ou tél. 02 31 74 27 84.

Partager Des "jardins partagés" naissent aussi à Caen. Dans le quartier Saint-Jean Eudes, une parcelle de 1 200 m2 est mise à disposition par Calvados Habitat.