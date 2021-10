Cherbourg 2015 : retour vers le futur

A quoi ressemblera le Cherbourg de 2015 ? Le centre-ville va changer de visage en quelques années. La première étape interviendra avec l'ouverture de la nouvelle galerie commerciale des Eléis, prévue le 2 mai.

Les travaux se poursuivront ensuite jusqu'à la fin 2014 dans le centre-ville et dans le quartier des Bassins, avec un but affiché : réunir les deux rives, depuis la place De Gaulle jusqu'à l'hôpital Pasteur, rue du Val de Saire.

La passerelle

Le lien physique Est-Ouest se fera à travers la passerelle, réservée aux piétons et cyclistes, qui sera installée au-dessus du bassin du Commerce. Les travaux débuteront en octobre pour une ouverture dans un an, au deuxième trimestre 2014.

A noter que cet ouvrage est conçu par le même architecte que la passerelle Simone-de-Beauvoir, devant la bibliothèque François Mitterand, à Paris. Sur la passerelle, on trouvera les mêmes éclairages que ceux du quai Caligny, conçus par Yann Kersalé.

Place de Gaulle et alentours

Eclairages que l'on retrouvera rue des Halles et rue Vastel, qui seront aussi pavées et piétonnes. On les empruntera dès le début de l'année prochaine. Toujours dans le coeur historique, la place de Gaulle sera restaurée. Le parvis du Théâtre doublé. Enfin, la rue des Tribunaux se transforme en "zone de rencontre", limitée à 20 km/h pour les automobilistes. Tout cela devrait être terminé pour fin 2014.

Non loin de là, le centre culturel, rénové, aura lui aussi un parvis amélioré. Moins de béton, plus de bambous, place à la promenade.

Place Jacques-Hébert bientôt terminée

A l'Est, la place Jacques-Hébert, devant les Eléis, est bientôt achevée. La construction de la partie nord débutera en même temps que celle de l'hôtel Mercure, probablement dès cet été. Le quai de l'entrepôt sera rouvert à la circulation début mai, mais attention sur une seule voie !

Et puis il y a les terrains avenue Carnot : 80 logements réalisés par Presqu'île Habitat, des bureaux et une résidence hotelière. Le tout devrait être terminé à la fin de l'année 2013.

Montant total de cette requalification urbaine : 7 millions d'euros dont 2 millions 200 000 pris en charge par la Communauté urbaine.

A quoi ressemblera Cherbourg fin 2014 ? Ecoutez les précisions de Floriane Bléas :