Le mail de la mairie de Blosville piraté

Ce sont des arnaques de plus en plus courantes sur le web : les "phishings" (contraction des mots anglais "fishing", en français pêche, et "phreaking", désignant le piratage de lignes téléphoniques). Une arnaque qui consiste à subtiliser l'adresse mail de quelqu'un, et à se faire passer pour lui en demandant de l'argent à tous ses contacts.

C'est ce qui est arrivé au maire de Blosville. Comme ses autres contacts, la rédaction de Tendance Ouest a reçu un message de détresse, précisant que le maire était en Grèce et avait un besoin urgent d'argent !

En réalité, Adolphe Mouchel n'a pas quitté le Cotentin... Il a déposé plainte auprès de la gendarmerie.