Caen : incidents "très à la marge" au carnaval étudiant

Malgré la belle fête qui s'est emparée des rues de Caen hier, jeudi 28 mars, les autorités se doivent de dresser le bilan. "Et nous sommes soulagés, puisque aucun incident majeur n'est venu perturber l'événement", assure Clara Verger, la sous-préfète.



145 personnes ont été accueillies sur l'ensemble des deux postes médicaux assistés dressés place du théâtre et à l'université. Neuf d'entre elles ont été transférées au CHU, suspectées de coma éthylique. Par ailleurs 7 personnes ont été interpellées pour ivresse manifeste sur la voie publique, de même que l'auteur présumé d'une vitre brisée d'un tramway. Trois téléphones portables ont également été volés.

"Nous redoutions que des carnavaliers ivres ne s'endorment dans la rue et que par le froid qu'il arrive cette nuit, un drame n'arrive". A cet effet, des maraudes avaient été mises en place, de même que la surveillance du port.

Du côté de la Fédération campus Basse-Normandie en charge de l'organisation, l'heure est également au bilan. "Le Carnaval s’est terminé dans une ambiance festive au son des concerts. Malheureusement, l’heure du repas a coïncidé avec l’arrivée de groupes d’individus non étudiants dont le seul but a été de proférer des menaces, et autres vols et violences. Ainsi, plusieurs étudiants se sont vus attaquer par ces groupuscules, tout comme les bénévoles étudiants."