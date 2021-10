L'appli de la semaine: Devinez la chanson

Si vous ne pouvez pas attendre le hit quizz, chaque soir entre 17h et 18h et bien vous pourrez patienter avec « Devinez la chanson ». Cette appli vous propose d'écouter des titres récents ou anciens, dans différents styles musicaux. Le but c'est de trouver le titre de la chanson. Vous avez 4 propositions : il suffit de cliquer sur la bonne réponse. Il y a plusieurs catégories : celle au hasard, des titres pop, latino, rock ou hard rock/métal. Vous partez de base avec une jauge à 70$.

Chaque bonne réponse vous rapporte de l'argent, plus ou moins selon votre rapidité : cela va de 10$ si vous mettez – de 3 secondes à 1$ après écoute complète de l'extrait.

Mais attention, toute erreur vous coûtera 5$ ! Rassurez vous, toutes les heures vous aurez droit à de l'argent cadeau.

Le point positif du jeu, c'est aussi son mode 2 joueurs. Chacun se met à un bout de l'écran et c'est parti pour l'épreuve de rapidité ! Le 1er qui répond empeche l'autre de le faire, même si c'est une erreur. A la fin on fait les comptes.

Devniez la chanson, c'est gratuit sur Android, à télécharger ici !