Carnaval de Caen : la nuit promet d'être longue

A 18h, une trentaine de personnes avaient été admises sous le Poste médical avancé (PMA) dressé place du théâtre pour l'occasion. C'est plus que l'an dernier au même moment. Un deuxième PMA était d'ailleurs en cours d'installation au même endroit afin de faire face à la situation.

" On enregistre pour l'heure trois comas éthyliques ", notait la sous-préfète Clara Verger. " Ce que nous craignons pour ce soir, ce sont les températures négatives annoncées ", ajoutait le Colonel Eric Massol, directeur du Service départemental d'incendie et de secours du Calvados. " Nous redoutons qu'un jeune alcoolisé ne s'isole, perde connaissance et ne meurt de froid ".

80 sapeurs-pompiers sont à pied d'oeuvre à l'occasion de cette nouvelle édition du carnaval de Caen. Douze véhicules de secours supplémentaires ont aussi été mobilisés pour faciliter leur travail.

Enfin, concernant la fréquentation, 12 000 à 14 000 personnes participent en ce moment au Carnaval étudiant de Caen, selon la Préfecture.