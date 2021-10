Ce vendredi gagnez 100 millions d'euros à Euro Millions

Chaque année, les dix loteries de l'Espagne, du Royaume-Uni, de la France, du Luxembourg, de Belgique, de Suisse (deux loteries), du Portugal, de l'Irlande et l'Autriche proposent un ou plusieurs "Super Jackpots". En juin, une autre cagnotte de 100 millions d'euros sera mise en jeu.

Euro Millions compte à chaque tirage (mardi et vendredi) au moins vingt millions de joueurs, mais les cagnottes de plus de 100 millions d'euros attirent jusqu'à deux fois plus de joueurs. En France, le nombre de joueurs passe de trois à six millions.

"Depuis l'annonce de la mort de Dieu par Friedrich Nietzsche, le Hasard avec un grand H a remplacé l'idée de Dieu", soutient Jean-Claude Boulay, sociologue qui analyse régulièrement le phénomène du jeu.

"La structure religieuse s'est déplacée vers le hasard", explique-t-il à l'AFP, les joueurs étant dans "l'attente d'une reconnaissance par le hasard".

Pour Jean-Claude Boulay, avant chaque tirage, "le joueur entre dans l'espérance en se disant +si je gagne, je ne serai plus jamais comme un autre+ et le gagnant d'une somme importante va entrer dans une caste". Il cite les dîners et les réunions, organisés par la Française des Jeux, et les voyages entre gagnants qui participent "d'une reconnaissance entre pairs".

Selon le sociologue, "il n'y a plus de reconnaissance par la société, dans le travail notamment, et un gros gain peut permettre cette reconnaissance".

Par ailleurs, avance Jean-Claude Boulay, "la loterie c'est le seul endroit avec la mort où nous sommes tous égaux, et, puisque l'on a tous les mêmes chances de gagner, la loterie c'est une manière de démocratie directe".

Une chance pourtant infime puisque chaque joueur, pour une mise minimum de deux euros, dispose d'une chance sur 116.531.000 de décrocher la cagnotte.

En 2012, l'unique "Super Jackpot" du vendredi 27 septembre avait été remporté le soir même par un joueur espagnol. Une année 2012 record marquée quatre autres cagnottes faramineuses : 158.052.843 euros, le 8 juin, partagés entre un Britannique et un Belge; 190 millions, le 10 août (record Euro Millions pour un couple de Britanniques); 169.837.010 euros (record français Euro Millions), le 13 novembre; 101.835.641 euros, le 21 décembre pour un joueur français.

Le montant de la cagnotte, qui grimpe après chaque tirage sans gagnant au premier rang (sept bons numéros sur deux grilles différentes), est plafonné à 190 millions d'euros. Au second tirage consécutif à 190 millions d'euros sans gagnant au premier rang, la cagnotte est alors répartie entre le ou les gagnants du deuxième rang (six numéros, une chance sur six millions).

Depuis le lancement du jeu Euro Millions en 2004, 307 joueurs ont remporté la cagnotte dans les neuf pays participants, le record étant détenu en France avec 77 gagnants.

Selon la Française des Jeux (FDJ), près de 15 millions de Français ont joué au moins une fois dans l'année 2012 à Euro Millions, soit 29% des Français en âge de jouer.

En 2012, Euro Millions a enregistré plus de 7 milliards d'euros de mises (+7,5% par rapport à 2011). La France représente 22% des ventes totales, avec 1,6 milliard d'euros de mises en 2012 en progression de 7%. Euro Millions est le premier jeu de tirage de la FDJ, représentant 13 % des ventes de l'entreprise, devant le Loto (1,5 milliard).