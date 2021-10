La ville de Domfront propose ce samedi 23 et dimanche 24 sa célèbre foire des Rameaux, avec 3 grands événements:



sa foire exposition, avec plus de 60 professionnels répartis dans trois halls

sa fête foraine

et sa brocante pleine de bonnes affaires pour les chineurs



L’entrée est gratuite et de nombreux lots seront à gagner sur place.

Sur l'espace Tendance Ouest, Bricolor Domfront vous offre un bon d'achat d'une valeur de 200 €

http://foireexpodomfront.jimdo.com/