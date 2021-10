TNT : le député Stéphane Travert interpelle le gouvernement

Comme ses confrères de la majorité du Conseil général l'avaient fait il y a quelques semaines, le député socialiste de la Manche, Stéphane Travert, a écrit à deux membres du gouvernement pour dénoncer les problèmes de réception de la Télévision numérique terrestre (TNT) dans le département.

De la même façon, Stéphane Travert a questionné la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, et sa collègue préposée à l'économie numérique, Fleur Pellerin, lundi 18 mars, lors des questions au gouvernement.

Deux facteurs de mauvaise réception

Rappellant que le Conseil général de la Manche a financé une étude sur le sujet, il précise les deux facteurs qui empêchent la bonne réception. L'éloignement des émetteurs de Caen, Rennes et Cherbourg d'une part, et le brouillage des émetteurs de Brest et Cherbourg en cas de beau temps d'autre part.

"Je vous demande quelles mesures sont envisagées par le gouvernement afin de répondre aux attentes des citoyens soucieux d'un accès de haute qualité à l'ensemble des chaînes de la TNT dans le département de la Manche"conclut-il son intervention.