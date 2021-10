Manche : après la neige, les crues ?

"La crise n'est pas finie" avait déclaré à l'AFP Françoise Souliman, préfet déléguée pour la défense et la sécurité dans l'Ouest, basée à Rennes. Elle indiquait ainsi que de la vigilance orange neige et verglas, la Manche pourrait passer à la vigilance crue.

De son côté, le Schapi, Service central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des inondation, repère deux zones critiques dans le département. La Vire, tout d'abord, à la limite entre la Manche et le Calvados, et la Divette, à Cherbourg, déjà responsable de grosses inondations en 2010.

Fonte de la neige et pluies

"Il y a deux facteurs qui jouent. La fonte des neiges associée au vent de sud-ouest, d'une part, mais qui ne devrait pas être trop rapide étant que le manteau neigeux a déjà bien diminué. Ensuite, les pluies que l'on attend samedi 16 mars" explique André Bachoc, prévisionniste au Schapi.

Si le redoux et les pluies sont simultanés, il y aura des risques de débordements. Cependant, André Bachoc pense plutôt que les deux phénomènes seront successifs, à Cherbourg. Le risque est donc minime.

La Vire en vigilance jaune

En revanche, la Vire pourrait être placée en vigilance jaune vendredi ou samedi, qui signifie "premiers débordements sans dommages significatifs". Les autorités municipales et préfectorales restent cependant attentives à tout risque de crue.

BONUS AUDIO : y-aura-t'il des crues à Cherbourg ce week-end ? Réponse d'André Bachoc, prévisionniste.