L'appli de la semaine: ambiance Dents de la mer!

La semaine dernière, je vous proposais de devenir un singe, cette fois, ça ne plaisante plus, incarnez un requin affamé !

Vous commencez l'aventure dans l'océan, au dessus de ruines subaquatiques. Vous pouvez aller où bon vous semble et ce qui est vraiment sympa dans cette appli, c'est que vous vous dirigez avec votre portable. Vous utilisez le gyroscope du smartphone. Il faut donc l'incliner à droite pour aller à droite, en haut pour remonter à la surface etc.

Il y a de nombreux passages dans les abysses mais attention à ne pas plonger trop profond, le requin ne supporte pas les trop grosses pressions. Plus vous mangez de gros poissons, plus vous grandissez et accumulez des points.

Forcément les humains sont des prises de choix mais gare aux plongeurs équipés de coutelas qui pourraient bien vous tuer si vous ne l'attaquez pas par derrière.

Hungry shark fait ressortir votre côté bestial, alors foncez la télécharger gratuitement sur Google Play ou sur Itunes