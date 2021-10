Meurtre à Ymare : une mortelle séparation

C'est dans la maison familiale, à Ymare, que le drame a eu lieu, en l'absence des trois enfants du couple. Il est 11h, mercredi 6 mars, lorsque les sapeurs-pompiers sont appelés sur les lieux afin de venir en aide à une femme, âgée 38 ans, grièvement blessée. Malgré l'intervention des secours, elle n'a pu être sauvée.

La jeune femme étendue au sol, avait plusieurs coups de couteau dans le dos, porté par son compagnon, âgé de 39 ans. C'est lui qui a appelé les gendarmes et les pompiers.

Il reconnaît les faits

Ce dernier, a avoué par la suite, lors de sa garde-à-vue, avoir poignardé sa compagne. C'est une violente dispute qui aurait été à l'origine de ce crime passionnel. En effet, l'enquête a révélé que le couple était en train de se séparer. Une situation qui provoquait manifestement de nombreuses tensions. Apparemment, la jeune femme aurait déjà eu à subir des violences de la part de son compagnon mais avait refusé de porter plainte.

Le compagnon de la jeune femme, a reconnu les faits et admis avoir porté les coups mortels à sa compagne. Il a été mis en examen pour homicide volontaire avec circonstances aggravantes et a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.