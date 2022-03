La Hague : les écoles fermées vendredi 15 mars

En raison des mauvaises conditions météorologiques, par prévention des risques liés aux déplacements et à une circulation dangereuse et par prévention des risques d'accumulation de neige accumulées sur les toitures des bâtiments, le président de la Communauté de communes de la Hague a pris un arrêté de fermeture de tous les établissements scolaires jusqu'au vendredi 15 mars inclus, à l'exception des communes de Tonneville et Urville-Nacqueville.

Cette interdiction vaut pour les écoles, les accueils périscolaires et les restaurants scolaires. Le collège "Le Hague Dicke" est ouvert.

Les transports scolaires quotidiens et le transport à la demande sont également suspendus pour la journée de demain. Le spectacle de la programmation culturel du vendredi 15 mars "Une carte ne vous sauve pas la vie pour rien" est annulé.