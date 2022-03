La Ville annonce avoir mis en place une intervention renforcée des agents de la Ville à la fin de l'épisode neigeux, prévu pour 17h, afin "d'anticiper la baisse importante des températures et limiter les risques de verglas. Deux saleuses sont mobilisées en renfort en milieu d'après-midi sur les ponts et les rues piétonnes rive gauche et rive droite".

Par ailleurs, un tracteur a été dépêché au Mont Gargan, un quartier aux rues fortement pentues.