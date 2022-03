Offensive hivernale : la situation dans l'Orne

Il a beaucoup plu hier dans l'Orne et du coup, ce matin, c'est : beaucoup de verglas. La circulation est très difficile y compris sur les grands axes : Sées/Argentan, Flers/Argentan, Flers/Domfront, La circulation est "délicate" sur Gacé/ Vimoutiers et Alençon/Bellême. La circulation est impossible sur la quasi totalité du réseau secondaire. Il n'y a pas de transport scolaire ce matin dans l'Orne... où les températures sous abri sont comprises entre -2 et -5°,.