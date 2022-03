En raison des intempéries et des conditions de circulations délicates dans le nord du département, le Conseil général de la Manche a décidé de suspendre depuis le début d’après-midi, lundi 11 mars, la circulation de certaines lignes régulières du réseau Manéo Express.

Les lignes concernées sont les numéros 1, 9, 10, 11, 12 et 13. Elle ne fonctionneront plus non plus ce soir, lundi 11 mars.