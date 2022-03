Eure, un entrepreneur condamné après l'agression de contrôleurs du travail

L'entrepreneur de 32 ans a été condamné à 10 mois de prison dont cinq mois fermes et placé sous mandat de dépôt par le tribunal correctionnel dÉvreux où il était jugé en comparution immédiate, a indiqué à l'AFP le procureur de la République dÉvreux, Mme Dominique Laurens.

Le ministère du Travail, qui a annoncé cette agression jeudi, l'a qualifiée d'"inadmissible". Selon le ministère, les deux contrôleurs, un homme et une femme, intervenaient "pour garantir l'intégrité physique des salariés et lutter contre le travail illégal sous ses diverses formes".

Les faits se sont produits mercredi, alors que le chantier de construction du pavillon avait été arrêté le vendredi précédent, un des salariés travaillant en hauteur sans protection. Une rencontre avec les contrôleurs avait été prévue sur le chantier, l'employeur voulant savoir ce que

l'inspection du travail attendait de lui.

La réunion s'est bien déroulée jusqu'à ce que soit abordée la question des salariés, déclarés postérieurement au contrôle de la semaine précédente, a expliqué jeudi à l'AFP Françoise Le Gac, directrice de l'unité territoriale de l'Eure à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de l'emploi (DIRECCTE).

L'employeur s'est alors "jeté sur la contrôleuse, l'a saisie par les cheveux et l'a frappée de coups de poing", tandis que sa femme proférait des insultes, a-t-elle relaté. L'agent s'est vu attribuer 15 jours d'arrêt de travail.

Grâce à l'intervention d'un salarié, les deux agents ont pu quitter le chantier, mais selon Mme Le Gac, l'entrepreneur les a suivis avec son véhicule. A un moment, il a réussi à coincer celui du contrôleur, essayé d'ouvrir la portière et proféré des menaces de mort.

En 2004, le meurtre par un agriculteur de deux inspecteurs du travail qui effectuaient un contrôle sur son exploitation, en Dordogne, avait suscité une immense émotion. L'agriculteur a été condamné en mars 2007 à 30 ans de réclusion criminelle.

Cette même année, un agriculteur alsacien a été condamné à six mois de prison avec sursis pour avoir menacé de mort deux inspecteurs du travail lors d'un contrôle.