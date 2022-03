Rouen : le corps retrouvé dans la Seine est bien celui d'Emmanuel Merle

La dépouille était coincée entre une péniche et le quai. Le quai du Danemark se situe en aval de Rouen, à Canteleu. Le corps a pu être rapidement ramené sur la rive par des plongeurs.



Il s'agit bien du corps d'Emmanuel Merle. La victime portait en effet sur elle une carte bleue et les vêtements correspondants à ce que portait le jeune homme la nuit de sa disparition. C'est le Parquet qui décidera si un examen ou une autopsie doit être faite dans les jours qui viennent.

Pour rappel Emmanuel Merle, originaire de Caen et âgé de 25 ans, avait disparu dans la nuit du 31 janvier au 1er février, à Rouen. Après une soirée passée entre amis dans un bar à Rouen. Il était reparti seul, à pied, chez lui et n'avait plus donné signe de vie.