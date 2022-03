L'appli de la semaine: Benji Bananas!

Vous incarnez un singe qui n'a qu'un but dans la vie, se balancer de lianes en lianes le plus longtemps possible et bien sûr récolter le plus de bananes !

Ah si, ce petit singe est amoureux et veut séduire sa dulcinée. Et pour faire tout ça, il a besoin de vous !

Pour se balancer de liane en liane, vous devez rester le doigt appuyé sur l'écran pour vous agripper à la liane la plus proche et vous relachez la pression au bon moment pour permettre à votre singe de s'éjecter. Un bon timing et vous pouvez vous envoler haut et loin dans les airs ! Quelques éléments du décor peuvent aussi favoriser votre progression, tels les toiles d'araignées qui vous feront rebondir si vous retombez dessus. Par contre méfiez-vous ,plus on avance dans le jeu, plus ça se complique. Des plantes à épines vous couperont dans votre élan et vous feront perdre des bananes. Et si vous loupez la liane la plus basse, plouf vous tombez à l'eau et game over.

Les bananes accumulées vous permettent de remplir les différentes missions qui vous sont assignées, et qui vous permettent de séduire votre aimée. Le dessin est chaleureux et enchanteur, on a envie de découvrir la jungle plus en détails.

Faites vous plaisir gratuitement avec Benji bananas, sur Androïd.

La présentation de Laure, à écouter en cliquant sur le lecteur: