"Facebook Spotted" prend de l'ampleur à Caen

Voilà l'offre que propose depuis plusieurs semaines, la page Facebook "Spotted : Campus Caen". Le procédé, qui rappelle les messages publiés parfois dans le journal Libération, est simple. Il suffit de laisser un message, souvent sous forme de poème, sans pour autant préciser l'auteur ou le destinataire, tout en donnant suffisamment d'indices pour que l'un et l'autre se reconnaissent. L'administrateur se charge ensuite de publier le billet doux sur la page Facebook.

Ils déclarent leur flamme

Le phénomène "Spotted", qui veut dire repéré en anglais, prend de l'essor à Caen.

Près de 5.000 internautes ont déjà signalé leur intérêt pour cette "drague 2.0" grâce au célèbre "J'aime" de Facebook. Une petite centaine de personnes ont franchi le pas et ont déclaré leur flamme. Un exemple? "A cette jolie étudiante en médecine rencontrée le soir de la Saint-Valentin. Une rencontre due au hasard, ou un signe du destin ! Pas besoin de rimes pour te dire que tu es sublime !

Quelques sourires, quelques regards ; un rendez-vous fixé, autour d'un billard, l'as-tu oublié? Juste une envie, celle de te revoir !!" ou encore "Ô toi bel ingénieur, j'ignore comment tu as fait mais tu as su me réveiller et agiter mon coeur. Rencontré ce fameux lundi soir, j'ai croisé ton regard au détour d'un couloir,tu étais si beau dans ta chemise noire, que je n'ai pu m'empêcher de vouloir te revoir." Très à la mode chez les étudiants - le sujet alimente les conversations à la pause-café - le phénomène suscite aussi d'autres engouements. D'autres pages ont vu le jour, dont une consacrée aux rencontres dans les transports en commun !

Pratique. www.facebook.com/SpottedCampusCaen