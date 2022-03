Kavinsky n°1 du Top Album iTunes France

Top 10 Albums

1 (E) Kavinsky, "Outrun"

2 (=) Bruno Mars, "Unorthodox Jukebox"

3 (E) Pink, "The Truth About Love"

4 (E) Atoms for Peace, "Amok"

5 (-4) Bande originale du film "Django Unchained"

6 (-3) Asaf Avidan, "Different Pulses"

7 (=) "Génération Goldman"

8 (E) Asaf Avidan & The Mojos, "The Reckoning"

9 (=) C2C, "Tetra"

10 (E) Rodriguez, "Searching for Sugar Man"

Top 10 Singles

1 (=) Ryan Lewis, Mackelmore, "Thrift Shop" (feat. Wanz)

2 (=) Rihanna, "Stay" (feat. Mikky Ekko)

3 (+2) Baauer, "Harlem Shake"

4 (-1) Bruno Mars, "Locked Out of Heaven"

5 (-1) will.i.am, "Scream and Shout" (feat. Britney Spears)

6 (+3) Adele, "Skyfall"

7 (-1) Asaf Avidan & The Mojos, "One Day / Reckoning Song" (Wankelmut Remix)

8 (E) Kavinsky, "Roadgame"

9 (-2) The Lumineers, "Ho Hey"

10 (-2) Youssoupha, "On se connait" (feat. Ayna)

Ces classements correspondent aux ventes sur iTunes France du 25 février au 3 mars 2013.