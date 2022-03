Isabelle Attard a décidé de monter un jury d'ici le 13 juin prochain pour distribuer en septembre sa réserve parlementaire. En France, chaque député reçoit une enveloppe annuelle de 130.000 euros qu'il doit répartir à des associations ou des collectivités.

Plutôt que de le faire seule, Isabelle Attard a décidé de monter un jury de neuf personnes tirées au sort qui sera chargé de cette répartition... D'ici le 20 mars, les mairies et les associations recevront des courriers pour en savoir plus sur cette démarche et se faire connaître pour recevoir des subventions. Les personnes intéressées pour faire partie du jury ont jusqu'au 31 mai pour écrire à Isabelle Attard (iattard@assemblee-nationale.fr). Le tirage au sort se fera le 13 juin en public.

Audio > Isabelle Attard présente son projet participatif

La députée Isabelle Attard vous propose de distribuer son enveloppe parlementaire Impossible de lire le son.

Pièce jointe > La fiche candidature jury en PDF