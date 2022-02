Basket : Mondeville aurait-il la tête ailleurs ?

Mondeville s'est incliné sans briller contre Villeneuve d'Ascq (71-79). "Il y a des manières de perdre", bouillait Mima Coulibaly à l'issue des débats. Celle avec laquelle Mondeville a rendu les armes contre une formation battue 87-61 au match aller en disait long sur son état de forme mental. "Dire que l'équipe n'est pas au mieux dans sa tête, c'est un euphémisme, convenait Hervé Coudray. Il faut arriver à trouver d'autres motivations. Ça arrive dans toutes les équipes qu'un coach et que des joueuses s'en aillent en fin de saison."

Erreurs inhabituelles à ce niveau

Pour l'entraîneur mondevillais, on aurait tort d'expliquer tous les maux mondevillais par la non-reconduction de son contrat. On peut cependant douter que le revers concédé face à l'ESBVA tienne uniquement du forfait de Laetitia Kamba, tombée malade dans la nuit précédant la rencontre. "La scoumoune s'abat sur nous. L'absence de Laetitia nous a obligés à rééquilibrer l'équipe au dernier moment." Mondeville aurait donc perdu à cause d'un secteur intérieur déficient, maltraité par Olayinka Sanni (28 points, 8 rebonds) et pénalisé par les fautes (4 pour Mima Coulibaly en première mi-temps, 3 pour Giedre Paugaite).

Au vu de la rencontre, on ne peut douter du rôle majeur de ce secteur de jeu dans la victoire nordiste. Mais il ne justifie pas les retours en zone commis en première mi-temps, les pertes de balle, la maladresse extérieure, et même ce manque de fluidité, bien qu'Hervé Coudray l'explique par le replacement de certaines joueuses. Mondeville a explosé en première mi-temps (16-36, 16') et n'a jamais réussi à revenir à moins de neuf points de son adversaire. Les Bas-Normandes ont couru après le score pendant 37 minutes. Au moins ont-elles eu le mérite de s'accrocher jusqu'au bout. Mondeville affrontait Aix-en-Provence, mardi 5 mars, avant de se déplacer à Lyon le samedi suivant. "Une semaine à risque", reconnaissait Hervé Coudray.