Reprise par Kévin, dernier arrivé de la dynastie Burnouf, l'entreprise manchoise écoule plus de 500 tonnes de biscuit par an, dans toute la France et bientôt à l'étranger. Un chiffre qui pourrait donner le vertige mais qui fait surtout de la Maison du Biscuit, l'un des plus éminents représentants du savoir-faire de la Manche dans l'Hexagone.

Un savoir-faire représenté à Paris, dans les allées du SIA, par Christelle Bérot, responsable de la communication de l'entreprise...