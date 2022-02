The Voice Tour 2013 au Zénith de Caen avec Tendance Ouest

Les 8 meilleurs talents de la nouvelle saison de The Voice seront présents à Caen le 7 juin pour un concert exceptionnel.

Deux heures de concert

Le plus belles voix de la deuxième saison de l'émission à succès de TF1 reprendront sur scène les chansons les plus marquantes qui seront interprétées tout au long de l'aventure The voice pendant deux heures de concert.

The Voice Tour : incontournable

Tendance Ouest, 1ère radio indépendante de Normandie avec 18 fréquences dans le Calvados, l'Eure, la Manche et l'Orne, est le partenaire radio exclusif du concert The Voice au zénith de Caen.

Vous pourrez gagner vos invitations à ce concert incontournable dans la région en écoutant Tendance Ouest.

La fête en live

Les artistes seront accompagnés par l'équipe musicale de l'émission. Ils chanteront en live devant vous qui les soutenez chaque semaine.

Vous pouvez réserver vos places ICI.