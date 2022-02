Lancement de l'UDI de l'Orne : "ça va mal finir", prédit Hervé Morin

Pour Hervé Morin : "l'Udi s'installe de semaine en semaine, partout en France". L'Union des démocrates et indépendants revendique 40.000 membres à travers tout le pays : "Je constate à nos réunions le retour de gens qu'on a désespérés par les divisions infinies des centristes" explique l'ancien ministre de la Défense. "Il y a beaucoup de français qui attendaient le mouvement de Borloo, seul capable de lancer ce mouvement".

L'UDI se présente comme un "centre indépendant" avec une alliance claire avec l'UMP.

Un changement de monde

Selon Hervé Morin, "ça n'est pas seulement une crise que l'on est en train de vivre : c'est un changement de monde. C'est comme le passage du moyen âge à la Renaissance. Et il faut en accepter les transformations comme la modernisation de l'école, régler certains problèmes à l'échelle européenne, car il n'y a pas de solution à l'échelle nationale". Il faut aussi un "discours de vérité et de lucidité".

Ca va mal finir

Pour Hervé Morin, "le repli sur nous est mortel. Si on ne porte pas un message politique courageux, ça va mal finir. Je me mets à la place de ceux qui ont voté Hollande, ils ont le sentiment d'être cocus. On leur a raconté une histoire et 15 mois après, on leur dit que l'histoire n'est pas celle-là".

Ecoutez ci-dessous Hervé Morin :