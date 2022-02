Eure, GMD va reprendre l'équipementier normand Sealynx

Spécialisé dans les joints en caoutchouc pour l'automobile, Sealynx, dont Renault absorbe 85% de la production, avait été placé en redressement judiciaire en avril 2012 par le tribunal de commerce de Nanterre (Hauts-de-Seine).

Selon la CGT, le constructeur français s'est engagé à maintenir ses commandes à hauteur de 60 à 70 millions d'euros par an jusqu'en 2015. Ce niveau doit permettre d'assurer l'activité des 500 salariés du site normand durant cette période.

Le groupe stéphanois doit investir une trentaine de millions d'euros "pour moderniser le site et le rendre plus compétitif", a affirmé Jérémy Durdu, délégué CGT. "Je me félicite de la reprise de l'entreprise par un industriel comme GMD, tout en regrettant que l'engagement de Renault s'arrête en 2015", a-t-il déclaré.

Selon l'accord, GMD reprendra également l'usine Sealynx de Tanger au Maroc (200 salariés) et celle de Pitesti en Roumanie (250), qui n'étaient pas concernées par la procédure ouverte en France. La quatrième usine Sealynx, celle de Kondar en Tunisie, vient de fermer ses portes et ses productions ont été rapatriées à Charleval.

Avec cette reprise, le groupe stéphanois s'apprête à devenir l'un des principaux fabricants de joints d'étanchéité pour l'automobile en France.

Fondé en 1959, Sealynx avait déposé une première fois son bilan en 2010 avant d'être repris par le groupe indien Ruia en 2011. Mais cet industriel n'avait pas donné suite, à la surprise générale, et l'entreprise avait dû, à nouveau, déposer son bilan.