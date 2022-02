Polémique autour de deux vaches à lait étiquetées vaches à viande

L'agriculteur, Yves Sauvaget, porte-parole de la Confédération paysanne lait pour la Manche et producteur de viande bio, estime qu'il s'agit d'une "fraude" qui permet, selon lui, de gagner jusqu'à 1.200 euros par bête, la race à viande étant vendue plus chère au consommateur que la race laitière.

M. Sauvaget, qui possède un troupeau de 55 vaches laitières et 10 vaches à viande à Saint-Ovin (Manche), a estimé que cela était significatif du "travail de sape fait par l'agroalimentaire". "Nous éleveurs, la traçabilité nous tient à cur. On est rigoureux. Ça nous coûte de l'argent et, eux, ils cassent tout", a-t-il accusé. La viande en l'occurrence était bio, mais selon l'éleveur "peu importe, cela aurait pu arriver dans le conventionnel".

Interrogé sur RTL, Michel-Edouard Leclerc a déclaré: "Je démens, il n'y a eu absolument pas de tromperie, il ny a pas eu de fraude, pas de surprofit. Sa viande a été achetée au prix du bio, a été transformée en steak bio, a été vendue comme bio et ce nétait absolument pas marqué pour le consommateur race à viande pour de la race laitière."

De son côté, Jean-Michel Masson, directeur départemental adjoint de Protection des personnes (DDPP) de la Manche, a indiqué à l'AFP mardi:

"Effectivement on a eu un appel téléphonique voilà quelques mois, il n'y a pas eu de plainte, pas eu de fourniture de pièces, sur des vaches qui auraient été à lui, qui auraient été vendues à un abattoir dans le 22 et qui auraient été survalorisées selon lui."

L'affaire "en est restée là parce que la survalorisation n'était pas évidente", a-t-il ajouté.

M. Masson a aussi affirmé que "les bêtes en question étaient croisées". "Or, par exemple, un croisé race à viande avec race mixte peut très bien être vendu comme race viande", a-t-il expliqué. "Si monsieur Sauvaget veut porter plainte, on peut a posteriori" se pencher sur ce cas, a toutefois assuré M.

Masson.