Electricité coupée pour un homme en soins palliatifs dans l'Eure

L'électricité a été coupée jeudi dernier, EDF croyant que l'appartement où vivait cet homme de 73 ans, atteint de plusieurs cancers, et sa compagne, âgée de 68 ans, était inoccupé. Sans électricité, il n'était plus possible de faire fonctionner le lit médicalisé et l'assistance respiratoire, ni de cuisiner.

Pour rétablir le courant, EDF a exigé, selon l'entourage, un certificat médical qui permet à l'entreprise de répertorier les abonnés "à haut risque vital". Il n'a pas été possible de faire établir ce certificat durant le week-end et le couple a du attendre lundi que celui soit rédigé et envoyé à EDF qui a alors aussitôt repris ses fournitures à l'abonné.

La compagnie a dit mardi regretter cet incident. "Cette coupure n'aurait jamais du se produire", a affirmé à l'AFP Alain Laruelle, directeur commercial d'EDF pour le Nord-Ouest.

Selon lui, la demande d'abonnement faite par téléphone n'avait pas été conduite "à terme" par le couple et EDF ne disposait pas du certificat médical faisant état de l'état de santé du malade. EDF s'est engagée à indemniser le couple à hauteur de 160 euros et à l'accompagner "dans la durée" dans ses démarches pour mettre à jour sa situation administrative.