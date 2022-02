Tendance Ouest en direct du Salon de l'Agriculture 2013

Un studio radio complet sera installé au cœur du salon, sur le stand de la collectivité normande pour des émissions spéciales, tous les jours, du dimanche 24 février au vendredi 1er mars.

Thibault Deslandes, journaliste au sein de la rédaction de Tendance Ouest depuis 4 ans, recevra en direct de 12h00 à 12h30 l’ensemble des acteurs des filières agricoles et aquacoles de la Manche.

Tous les jours, à 14h30 et 15h30, Thibault Deslandes interviendra à nouveau, en direct des allées du salon avec un scoopy + HD, en compagnie des normands de la plus grande ferme de France.

La Normandie, entre terre et mer

Charles Douchy, coordinateur d’antenne de Tendance Ouest précise que « les déplacements d’antenne sont, depuis plusieurs années, au cœur de la stratégie de Tendance Ouest. La proximité n’est pas un vain mot. Un événement comme le Salon de l’Agriculture est incontournable pour la première radio indépendante de Normandie ». Il rappelle que « la Normandie est un territoire qui vibre et vit au rythme des activités de la terre et de la mer ».

Jean-Baptiste Bancaud, directeur délégué, ajoute « Ces professionnels, amoureux de leur métier et de leur région, sont nos auditeurs. L’agriculture fait partie intégrante de l’histoire de la Normandie, de son présent et de son avenir. La qualité exceptionnelle des produits de la terre et de la mer est l’une des grandes fierté des normands. Il est important de donner une image dynamique et moderne de l’agriculture. Notre vision de celle-ci repose souvent sur des préjugés obsolètes ».

Retrouvez toutes les informations pratiques pour vous rendre au Salon international de l'Agriculture ICI.