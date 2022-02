Rouen : le folklore de la Russie par le ballet Igor Moïsseïev

C'est en pleine guerre froide que la France découvre pour la première fois les prouesses techniques et les voltges étonnantes de cette troupe. Le public fasciné par ces danses en redemande.

Dès lors, le ballet entreprend chaque année une tournée internationale, emmenant 70 danseurs à la conquète de l'ouest. Leur maître à tours,Moïesseëv, avait relevé le défit de créer des spectacles uniques valorisant le folklore dansé du fin fond de la russie.

Grand explorateur de son immense pays, il avait su capter l'âme d'un peuple à travers les traditions et ses ethnies, chorégraphiées en danses époustouflantes témoignant ainsi de la variété et de la richesse du patrimoine russe et de sa joie de vivre.

Pratique. Mardi 26 février à 20h. au Zenith de Rouen. Tarifs : 38/43/53€