Et si Ernst Umhauer remportait le César ?

Plus d'un million de spectateurs ont vu le film de François Ozon, Dans la maison, dans les salles obscures. Ernst Umhauer, 22 ans, y tient l'un des rôles principaux aux côtés de Fabrice Luchini. Celui de Claude, un lycéen de 16 ans, excellent en rédaction, qui s'immisce dans la vie d'un camarade qu'il raconte ensuite dans des rédactions.

Sa famille devant la télé ce soir

Le rôle d'un adolescent un peu voyeur, méprisant, qui vaut au Cherbourgeois d'être nommé pour le César du meilleur espoir masculin. Ses parents, son frère et deux amis seront ce soir devant leur télévision pour suivre la cérémonie. "C'est vrai qu'on aimerait pas être attaché au prix, mais on est moins sage quand ça touche quelqu'un qu'on aime... on suit quand même !" raconte Olivier, le père de l'acteur. "Mais de toute façon, que la critique soit bonne ou pas, qu'il est le prix ou pas, tout ce qu'il a fait est formateur".

Schoenaerts, un adversaire de taille

Le prix, justement, il va être difficile à obtenir. Quatre autres acteurs sont en lice. Félix Moatti qui joue dans Télé Gaucho, Pierre Niney pour Comme des frères, Kassey Mottet Klein pour l'Enfant d'en haut. Mais surtout le grand favori, Matthias Schoenaerts, acteur phare dans le dernier Audiard, De rouille et d'Os.

Verdict ce soir, lors d'une cérémonie animée par Antoine de Caunes et présidée par... Jamel Debbouze ! Elle sera retransmise en clair et en direct sur Canal + dès 21h.

BONUS AUDIO : Olivier, le papa d'Ernst Umhauer