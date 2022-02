L'appli de la semaine: Les Simpson Springfield

Cette semaine, vous serez des bâtisseurs!

Alors que Homer jouait avec sa tablette tactile au boulot, le réacteur nucléaire dont il s'occupe explose! Springfield est entièrement rasée, et Homer se réveille seul au milieu des décombres.

Il n'y a plus qu'à essayer de nettoyer la ville des déchets radioactifs et tout reconstruire. A chaque nouveau bâtiment, des personnages de la série apparaissent comme par magie et vont pouvoir aider Homer. Chaque objectif accompli vous rapportera points, expérience et argent, tous nécessaires pour continuer l'aventure.

Toutes les explications sont claires et précises, et les traductions sont intégralement françaises.

C'est vraiment un bon moment à passer devant ce jeu, en plus il est gratuit! Téléchargez le sur play.google.com ou sur itunes.apple.com

Ecoutez la présentation du jeu par Laure: