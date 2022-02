La table de la semaine : le bistrot du Palais à Caen

Et pas de doute, l'établissement qui le jouxte est bien un bistrot. Banquettes à l'ancienne, du bois, et des objets et instruments de toutes sortes qui pendent au mur. De quoi rassasier votre curiosité en même temps que votre appétit.



Standards et curiosités

La carte respecte les standards du genre : des salades (Guillaume : lard, croûtons, emmental ; Lyonnaise : saucisson chaud, cornichons), des grands classiques (oeufs mayonnaise ou croque-monsieur) et des entrées séduisantes comme cette tarte fine au chèvre et au pesto ou cette tourte savoyarde. Chaque met pour 8 à 12 euros. A suivre, la sempiternelle bavette aux échalotes ou les traditionnelles tripes à la mode de Caen (14/15€).

Je suis davantage tenté par le plat du jour, une salade aux ravioles de Royans et aux pommes de terre. Pas trop d'assaisonnement, c'est bon. Et puis tiens, je m'affranchis de la mousse au chocolat et du riz espagnol pour tenter aussi un dessert du jour : beignet de bananes, ou arlequin aux deux chocolats. J'opte pour ce dernier. Léger et gourmand, c'est parfait. Je vois d'ailleurs que je ne suis pas le seul à le déguster. Le bistrot du Palais, en deux mots ? Simple et efficace.

Pratique. 2 rue Guillaume Le Conquérant. Tél. 02 31 85 44 54.

