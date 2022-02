Indochine chez Nagui dans TARATATA

Le groupe sorti le 11 février son douzième album, "Black City Parade" chez Arista France Sony. Le disque, en tête des ventes en France, s'est vendu à plus de 75.000 exemplaires dès la première semaine. Pour ce disque, le groupe, inspiré par la thématique de la ville, a travaillé pendant quatorze mois entre Paris, Berlin, Bruxelles, Tokyo et New York.

Indochine sera invité à l'émission de Nagui "Taratata" sur France 2, vendredi 22 février à 00h30 sur France 2. L'animateur recevra également Axel Bauer et Asaf Avidan.