Les dix plus belles plages du monde, selon TripAdvisor

Parmi les 276 plages les plus belles du monde identifiées par les millions d'utilisateurs de TripAdvisor, la Spiaggia dei conigli a reçu le plus de critiques positives, avec son sable blanc en pleine Méditerranée, à 115 km des côtes tunisiennes.

La meilleure période pour visiter cette île va de mai à septembre. En plus du farniente au soleil, la Plage des lapins est très courue pour la plongée et le snorkeling.

Le seul pays à classer plus d'une plage dans ce top 10 est le Brésil avec sa Baia do Sancho et la Plage de Lopes Mendes.

Voici les 10 plus belles plages du monde, selon les membres de TripAdvisor :

1. Plage des lapins, Lampedusa, Italie

2. Grace Bay, Providenciales, Turques et Caicos

3. Whitehaven Beach, Airlie Beach, Australie

4. Baia do Sancho, Fernando de Noronha, Brésil

5. Flamenco Beach, Culebra, Porto Rico

6. Playa de las Catedrales, Ribadeo, Espagne

7. Plage de Lopes Mendes, Ilha Grande, Brésil

8. Horseshoe Bay Beach, Southampton Parish, Bermudes

9. Eagle Beach, Aruba

10. Rhossili Bay, Swansea, Pays de Galles