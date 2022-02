Table rouennaise : All Sports Café au Hangar, la bonne surprise

On aurait pu croire qu'il s'agirait d'un repère à footeux, un lieu surchargé d'écrans géants et de références viriles. Niet. Attention aux clichés ! Le All Sports Café, qui vient d'ouvrir dans le tout nouveau Hangar 10, est un restaurant élégant, jeune, et lumineux. Il n'a rien à envier aux meilleures adresses de la ville.

Quand vous pénétrez dans les lieux, les premières impressions sont excellentes : on s'y sent bien malgré la taille imposante de la pièce ouverte sur deux étages. La carte s'y révèle bien fournie : vous y trouverez les grands classiques de la cuisine française, des salades, des pâtes, poissons et fruits de mer (un banc d'écailler vous fait un clin d'oeil à l'entrée) ou encore des pizzas. La présentation est très soignée, à l'instar du service.

Côté prix, il faut reconnaître que le All Sports Café pratique des "tarifs" un peu supérieurs à la moyenne. Comptez 14 € pour une formule entrée-plat ou 18,50 € pour l'entrée-plat-dessert.

Pratique. All Sports Café, Hangar 10, à Rouen. Ouvert tous les jours.

Toutes nos idées restos sont ici