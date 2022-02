Tendance Confidences : Jean Vanier le fondateur de "l'Arche"

Fondée en 1964 par Jean Vanier, L'Arche a pour mission de faire connaître le don des personnes ayant un handicap mental à travers une vie partagée et de leur permettre de prendre leur juste place dans la société. L'Arche est présente dans près de 40 pays à travers le monde, sur les 5 continents, et regroupe 135 communautés constituées chacune de plusieurs foyers d'hébergement et d'ateliers de travail (centre d'activités de jour ou Etablissements et services d'aide par le travail).

Chaque communauté allie trois dimensions : communautaire, professionnelle, et spirituelle. La vie en communauté est fondée sur des relations de réciprocité et de respect mutuel entre les personnes handicapées et des assistants qui ont fait le choix de vivre avec elles.

