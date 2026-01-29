En ce moment TOXIC BRITNEY SPEARS
Météo. La Manche placée en vigilance jaune : voici à quoi s'attendre pour vendredi

Environnement. Le mois de janvier va se conclure avec le retour du vent. Météo France a placé la Manche en vigilance jaune pour la journée de vendredi 30 janvier.

Publié le 29/01/2026 à 18h15 - Par Julien Rojo
Le vent se lèvera à nouveau sur les côtes de la Manche, vendredi 30 janvier. - Pixabay - Illustration

Un nouveau coup de vent va souffler dans la Manche. Météo-France a placé tous les départements du Cotentin au Pays basque en vigilance jaune pour vent. L'Ille-et-Vilaine et le Morbihan sont placés en alerte orange pour crues. Dans la Manche, il faudra être particulièrement vigilant vendredi 30 janvier entre midi et 20h.

"Restez prudents"

"Restez prudents, les arbres sont fragilisés suite au passage de la tempête Goretti et peuvent encore tomber", prévient la préfecture. Des vents jusqu'à 85km/h sont à attendre sur Cherbourg et Granville dans l'après-midi. Des souffles à 80 km/h pourraient être ressentis à Avranches, 75km/h à Coutances.

Du côté du ciel, la pluie régnera en maître tout le vendredi. Un ciel voilé puis de faibles averses sont prévus le samedi. Le ciel devrait être voilé à nouveau dimanche 1er février.

