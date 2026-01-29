Rouen. Les réseaux sociaux interdits aux moins de 15 ans : qu'en pensent les influenceurs ?

Instagram, TikTok, Snapchat ou même encore Facebook : ces réseaux sociaux vont sûrement être interdits aux mineurs de moins de 15 ans d'ici la rentrée prochaine. Dans la nuit du lundi 26 janvier au mardi 27 janvier, les députés ont adopté cette proposition de loi dans le but de protéger la santé mentale de ces adolescents. Cette décision, qui doit encore être approuvée par le Sénat mi-février, divise certains créateurs de contenus rouennais, qui eux-mêmes utilisent, conçoivent et diffusent sur ces plateformes.

Elodie Grandsire, guide-conférencière connue sous le nom d'Elodie Guide locale, approuve cette réforme en raison des contenus visibles sur ces réseaux. "Il y a des vidéos : comment devenir riche en moins d'un an ?, déplore-t-elle. Quand ces jeunes utilisateurs voient des gros influenceurs, ils ont l'impression que ces derniers ont la belle vie mais ce n'est pas aussi simple de gagner autant d'argent." Un constat qui avait effrayé son compagnon, Pierre Fabre, à l'époque où il était professeur de sport. "J'ai le souvenir qu'ils étaient tous collés à leur téléphone, raconte-t-il. Majoritairement, ils ont l'impression que tout ce qu'ils voient est vrai."

"Contrôle parental et prise de conscience"

Un avis que partage Frédéric Faurillon, alias Vieux Machin Bidule sur Instagram, spécialisé dans le conseil en parentalité. "Aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle de ce qu'ils regardent, explique-t-il. Vous commencez par une vidéo de chaton, vous avez des chatons tout le temps, si vous tombez sur du contenu pornographique vous avez du contenu pornographique". La solution pour lui est "le contrôle parental et une prise de conscience des responsables des réseaux sociaux pour mieux éduquer sur ces dérives". Une loi applicable seulement si "tout le monde se mobilise, insiste-t-il, même les influenceurs et les créateurs de contenu, en faisant des vidéos adaptées et en rappelant que sur les réseaux sociaux il y a des règles".

Pour l'ancien Rouennais Ellafi Badia, influenceur "lifestyle" et humour dit Badi Benali sur TikTok, cette réforme est radicale. "Il y a d'autres moyens de modérer les réseaux sociaux que de les interdire totalement à une génération qui est intégrée à ces plateformes, affirme-t-il, comme le suivi des parents ou la modération du temps d'écran." Il est convaincu que cette décision n'est pas applicable : "En vue de l'ampleur qu'ont les réseaux sociaux, ils vont quand même trouver un moyen de détourner la loi et de les utiliser", conclut-il.

Le gouvernement souhaite appliquer cette loi d'ici la rentrée 2026 pour les nouveaux comptes, et vérifier l'âge de tous les utilisateurs à partir du 1er janvier 2027.