Cherbourg. "On est la variable d'ajustement de La Poste" : des passionnés de l'écriture protestent contre le prix du timbre

Trop, c'est trop. Jeudi 29 janvier, des membres du collectif Ecran Total distribuaient des tracts sur le marché de Cherbourg-en-Cotentin. Leur mission : sauver l'écriture manuscrite. Ces passionnés des belles lettres regrettent l'augmentation des tarifs de La Poste, notamment le passage du timbre de 1,39 à 1,52 euro, qui favoriserait la disparition de l'écriture à la main. "Si on n'y met pas un coup d'arrêt, on va vers l'extinction des envois postaux et de l'écriture manuscrite", dénonce Claude Carrey. Cet éducateur à la retraite continue d'écrire ses courriers et ses cartes postales pour ses petits-enfants à la main. Il distribue même un bulletin satirique chaque année à une centaine de ses connaissances… écrit à la main bien sûr. "On est la variable d'ajustement de la politique de La Poste, qui encourage le développement du numérique", poursuit cet amateur du papier. Ils constituent avec d'autres proches le groupe des "Epistoliers énervés", rattaché à Ecran Total.

Les militants distribuaient des tracts aux clients de La Poste. - Julien Rojo

"Si l'écriture s'appauvrit, la culture s'appauvrit"

Le message semble trouver son public sur le marché. "Cela devient aberrant, cela devient un peu trop cher pour envoyer une simple feuille de papier", reconnaissent Magalie et Kevin Clot en lisant le tract. Les manifestants estiment qu'il y a peu à peu une perte des liens humains. Et ce ne sont pas les nouvelles formes d'écriture, émoticônes, groupes de discussion, réseaux sociaux, qui pourraient les convaincre. "Il y avait un rapport matériel avec le papier. L'enveloppe sentait le parfum de ma fiancée. Vous avez un parfum dans un mail ? A moins que Google n'invente quelque chose…", plaisante un autre éducateur retraité, Maurice Aubry. Ce dernier estime également que "si l'écriture s'appauvrit, la culture s'appauvrit". Les partisans du stylo et de la plume n'ont pas écrit leur dernier mot.