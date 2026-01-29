En ce moment TOXIC BRITNEY SPEARS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Cherbourg. "On est la variable d'ajustement de La Poste" : des passionnés de l'écriture protestent contre le prix du timbre

Société. Des passionnés de l'écriture à la main se sont donné rendez-vous jeudi 29 janvier devant La Poste de Cherbourg pour protester contre le prix de timbre.

Publié le 29/01/2026 à 18h03 - Par Julien Rojo
Cherbourg. "On est la variable d'ajustement de La Poste" : des passionnés de l'écriture protestent contre le prix du timbre
Maurice Aubry, Claude Carrey et Alain Bonnet font partie du collectif Les Epistoliers énervés. - Julien Rojo

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Trop, c'est trop. Jeudi 29 janvier, des membres du collectif Ecran Total distribuaient des tracts sur le marché de Cherbourg-en-Cotentin. Leur mission : sauver l'écriture manuscrite. Ces passionnés des belles lettres regrettent l'augmentation des tarifs de La Poste, notamment le passage du timbre de 1,39 à 1,52 euro, qui favoriserait la disparition de l'écriture à la main. "Si on n'y met pas un coup d'arrêt, on va vers l'extinction des envois postaux et de l'écriture manuscrite", dénonce Claude Carrey. Cet éducateur à la retraite continue d'écrire ses courriers et ses cartes postales pour ses petits-enfants à la main. Il distribue même un bulletin satirique chaque année à une centaine de ses connaissances… écrit à la main bien sûr. "On est la variable d'ajustement de la politique de La Poste, qui encourage le développement du numérique", poursuit cet amateur du papier. Ils constituent avec d'autres proches le groupe des "Epistoliers énervés", rattaché à Ecran Total.

Les militants distribuaient des tracts aux clients de La Poste.Les militants distribuaient des tracts aux clients de La Poste. - Julien Rojo

"Si l'écriture s'appauvrit, la culture s'appauvrit"

Le message semble trouver son public sur le marché. "Cela devient aberrant, cela devient un peu trop cher pour envoyer une simple feuille de papier", reconnaissent Magalie et Kevin Clot en lisant le tract. Les manifestants estiment qu'il y a peu à peu une perte des liens humains. Et ce ne sont pas les nouvelles formes d'écriture, émoticônes, groupes de discussion, réseaux sociaux, qui pourraient les convaincre. "Il y avait un rapport matériel avec le papier. L'enveloppe sentait le parfum de ma fiancée. Vous avez un parfum dans un mail ? A moins que Google n'invente quelque chose…", plaisante un autre éducateur retraité, Maurice Aubry. Ce dernier estime également que "si l'écriture s'appauvrit, la culture s'appauvrit". Les partisans du stylo et de la plume n'ont pas écrit leur dernier mot.

Galerie photos
Les militants distribuaient des tracts aux clients de La Poste. - Julien Rojo

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pizzeria
Pizzeria La Teste-de-Buch (33260) 1 300€ Découvrir
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
Automobile
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 27 900€ Découvrir
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Buffet salle à manger en chêne
Buffet salle à manger en chêne Mantes-la-Jolie (78200) 60€ Découvrir
Plafonnier lampe led
Plafonnier lampe led Villeneuve-d'Ascq (59491) 19€ Découvrir
Barre Son
Barre Son Beaumont-en-Véron (37420) 200€ Découvrir
Vis en vrac
Vis en vrac Saint-Vincent-de-Reins (69240) 10€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Cherbourg. "On est la variable d'ajustement de La Poste" : des passionnés de l'écriture protestent contre le prix du timbre
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple